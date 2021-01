Rejoins l'équipe de «L'essentiel»!

L’essentiel sera, cette année encore, partenaire du Relais pour la Vie organisé par la Fondation Cancer du Grand-Duché.

Le Relais pour la Vie, le grand évènement de solidarité envers les patients atteints de cancer, aura lieu les 27 et 28 mars – ensemble et connectés. Au vu de la situation sanitaire actuelle, l’édition 2021 du Relais pour la Vie se déroulera sous format virtuel, les 27 et 28 mars.

Nous te proposons de rejoindre notre équipe et de marcher, courir ou pédaler à l’heure que tu souhaiteras et à l’endroit de ton choix (bois, quartier, entreprise, école), l'objectif étant de cumuler un total de 24 heures durant le week-end pour montrer notre solidarité aux patients atteints de cancer.

Pour faire partie de l'équipe L’essentiel , il te suffit de compléter le formulaire ci-dessous (le nombre de participants par équipe est illimité). Le 8 mars prochain, tous les inscrits recevront de la part de L’essentiel un e-mail d'invitation pour qu'ils puissent confirmer leur inscription et régler les frais de 15€ par personne (frais récoltés par la Fondation Cancer). Et cerise sur le gâteau: les 20 premiers inscrits recevront un kit L’essentiel incluant un tee-shirt, une casquette, et d'autres surprises pour devenir nos ambassadeurs et représenter nos couleurs :)

Pour devenir l'un de nos ambassadeurs et agir pour une bonne cause, complète le formulaire ci-dessous:

Bien entendu, vous pouvez aussi, à titre individuel, continuer de soutenir la Fondation Cancer en effectuant un don directement sur leur site Internet.

(L'essentiel)