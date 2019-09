Gagne un cours de pâtisserie privé!

À l’occasion du Salon des douceurs 2019, les 5 et 6 octobre, L’essentiel et The Storm Events, offrent à 1 personne un cours privé avec un chef pâtissier, pour un groupe de 4 personnes.

Pour gagner, envoie DOUCEURS suivi de tes coordonnées par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d’envoi - Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement sur le site.

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript.

Tirage au sort: 20/09/2019