Family at the Movies: Ralph breaks the internet

L’essentiel offre à 6 personnes 2 places pour la matinée «Family at The Movies», avec le film «Ralph breaks the internet» qui sera projeté sur les écrans du Kinepolis Belval et du Kinepolis Kirchberg, le dimanche 27 janvier, à 11 h. Pour un super moment en famille, viens à 10h pour profiter des nombreuses animations avant le film!

Pour gagner, envoie RALPH suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 25/01/2019

(LZ)