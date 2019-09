Ton kit «high tech» parfait pour la rentrée!

C’est la rentrée! Quoi de mieux pour une nouvelle année scolaire réussie qu’un matériel neuf dernière génération? Pour l’occasion L’essentiel et le magasin Saturn Belval offrent à une personne un kit «high tech» complet incluant: un PC portable et sa housse, une souris Logitech, une imprimante Canon, un disque dur Seagate, un ventilateur USB Hama Goose Neck et une lampe de bureau Pout Eyes 2.

Pour gagner le principe est simple: Crée ton propre «mème»* qui selon toi représente le mieux la rentrée et envoie-le nous via le formulaire ci-dessous ou sur les pages Facebook et Instagram de L’essentiel en commentaire ou message privé. L’auteur du meilleur «mème» gagnera le concours. Bonne chance!

* Un mème Internet se présente sous la forme d’une image décalée utilisée hors de son contexte et accompagnée d’un texte humoristique ou sarcastique.

Tirage au sort: 30/09/2019