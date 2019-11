Frozen 2 fera la joie de toutes les petites filles!

Samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre, L’essentiel offre des tickets pour la «Frozen Party» au Kinepolis Kirchberg et pour la «Frozen Party» au Kinepolis Belval. La projection du film «Frozen 2» est prévue à 11h, 14h, et 16h30. Participe aux nombreuses animations une heure avant.

Pour gagner, envoie FROZENKIRCH ou FROZENBELsuivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous en précisant Belval ou Kirchberg :

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript.

Tirage au sort: 15/11/2019