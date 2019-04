Le festival Out Of The Crowd est de retour!

L’essentiel offre à 2 personnes 2 places pour le festival Out of the Crowd, le samedi 27 avril à 15h30, à la Kulturfabrik.

Les groupes présents viennent des quatres coins du monde : Beak (UK) , Built To Spill (USA), Peter Kernel (CH), The Murder Capital (IRL), Say Sue Me (KOR), Klein (LU) et bien d'autres encore...

Pour gagner, envoie OUT suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 24/04/2019

(S.R.)