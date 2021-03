Attention aux faux comptes

Sans doute victime de notre succès, nous avons constaté à plusieurs reprises que de faux comptes L'essentiel circulent parfois sur les réseaux sociaux. Les personnes malintentionnées, qui se cachent derrière ces comptes, tentent de vous faire croire que vous avez peut-être gagné des dotations diverses, et vous demandent parfois de leur communiquer vos coordonnées bancaires ou autres.

Sachez que JAMAIS nous ne vous demanderons de coordonnées bancaires dans le cadre d'une participation à l'un de nos concours.

Si vous participez à nos concours et si vous avez la chance de gagner, L'essentiel vous confirmera toujours votre gain de manière officielle ainsi que la procédure à suivre pour récupérer vos cadeaux (merci de surveiller vos spams, il arrive que nos e-mails s'y perdent).

Nous vous invitons également à être vigilants quant aux intitulés des comptes et au nombre d'abonnés des comptes frauduleux. En un minimum de recherches, vous constaterez rapidement que nos comptes officiels sont bien plus actifs. Si vous avez le moindre doute, privilégiez la prudence et ne donnez pas suite. Vous pouvez toujours contacter nos bureaux directement pour obtenir une confirmation.

(L'essentiel)