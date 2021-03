Pars à la découverte du domaine des grottes de Han

L'essentiel t'offre ton Pass Han pour découvrir Le domaine des grottes de Han. C’est en Belgique, en Province de Namur, que le rendez-vous est donné, à 1h de Luxembourg-Ville. Destination: Han-sur-Lesse, charmant village, au pied des Ardennes, qui abrite quatre attractions sous l’appellation «domaine des grottes de Han»: la grotte de Han considérée comme l’une des plus belles grottes d’Europe, un parc animalier de 250 ha de forêt et de plaines et deux musées «Le PrehistoHan» et «Han 1900».

Pour gagner, envoie GROTTES suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript.

Tirage au sort: 12/04/2021

(L'essentiel)