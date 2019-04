Les Eurockéennes débarquent à Belfort!

L’essentiel offre à 1 personne 2 pass de 4 jours, avec accès au camping, du 4 au 7 juillet, à Belfort en France.

Le Lac du Malsaucy accueille, depuis plus de 30 ans les quatre scènes des Eurockéennes de Belfort, avec de nombreux artistes à l'envergure internationale, tels que THE CHAINSMOKERS, ANGÈLE, JAIN, ROMEO ELVIS, PETIT BISCUIT, SUPRÊME NTM, INTERPOL, WEEZER et bien d’autres.

Pour gagner, envoie EUROCK suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 18/04/2019

(S.R.)