Joue à te faire peur pour Halloween!

L’essentiel t'offre une partie d'escape game «La Maison de Jeanne» avec Crocus Quest Games.

Avec un groupe d’amis, vous partez à la découverte du Canada. Lors d’un voyage sur une route forestière, vous avez un accident et vous renversez un ours. La voiture est en panne et l’ours n’est plus là. Une maison se dresse devant vous. Est-ce une coïncidence ou quelqu’un vous a-t-il attiré dans un piège?

Cet Escape prépare de nombreuses surprises pour ses joueurs. Si vous aimez l’atmosphère tendue et l’adrénaline, ce jeu est fait pour vous!

Pour gagner, envoie CROCUS suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Pour accéder à toutes les fonctionnalités de ce site, vous devez activer JavaScript.

Tirage au sort: 29/10/2020

(L'essentiel)