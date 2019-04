Chasse les œuvres et les mots, et pars en voyage!

Du 30/04 au 26/05, Mudam Luxembourg - Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean, organise une grande exposition avec les œuvres de sa collection intitulée Fresh Window, la collection du Mudam en ville. L’occasion de partir en voyage…

En collaboration avec la Ville de Luxembourg et l’Union commerciale de la Ville de Luxembourg, Mudam Luxembourg – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean a invité les commerçants à sélectionner une œuvre de sa collection pour l’exposer du 30 avril au 26 mai dans leurs magasins et leurs locaux. Grâce à cet échange, le musée d’art contemporain ouvre ses portes à un large public et propose un circuit artistique qui débute dans le quartier de la gare centrale et qui s’étend vers le centre historique.

L’essentiel s’associe à cette belle action et vous offre la possibilité de parfaire votre culture et peut-être gagner un voyage LuxairTours en Grèce pour 2 personnes dans le superbe hôtel Gennadi Grand Resort !

Pour cela, rien de plus simple :

Tout d’abord, sortez vos baskets !

Puis, rendez-vous sur les 24 lieux où vous pourrez retrouver les œuvres exposées

et notez les mots « mystères » que vous trouverez dans le descriptif ou la légende des œuvres. On entend par « mot » : les chiffres, les pronoms et déterminants avec apostrophe (qu’, l’, s’, d’). Et bien veiller à comptabiliser chaque mot des noms composés avec un tiret. (cf Plan détaillé à imprimer ici)

Reconstituez la phrase magique (vous trouverez ici une fiche à imprimer vous permettant de saisir les mots mystères)

Et complétez notre formulaire de participation avec cette phrase.

Vous serez alors parmi les heureux participants et l’un de vous sera alors tiré au sort le 28/05/2019.

Le gagnant remportera un magnifique voyage all inclusive pour 2 personnes, sur l’île de Rhodes en Grèce. Il sera accueilli, avec la personne de son choix, au Gennadi Grand Resort, établissement 5 étoiles. Cet hôtel est doté d'une terrasse bien exposée avec 3 piscines et d'une plage privée. Le Gennadi Grand Resort bénéficie d’une situation calme sur la plage et vous offre une jolie vue sur la baie de Gennadi.

L’essentiel contactera directement le gagnant.

Bonne chasse à tous !