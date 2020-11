Remplis ton caddie de jouets pour la bonne cause!

Tu veux t'amuser en famille, gagner un super cadeau et faire une bonne action? Tout cela en même temps? C'est possible!

Les supermarchés Cactus et L’essentiel te proposent de participer à leur grand jeu concours de Saint-Nicolas. À la clé pour les 3 gagnants: 60 secondes, et pas une de plus, pour déposer tous les jouets* de ton choix dans ton caddie, gratuitement! Mais ce n'est pas tout! En cette année, inédite et incertaine, il est plus important que jamais de partager et faire preuve de générosité. Ainsi, les supermarchés Cactus s'engagent à reverser le montant total des 3 caddies gagnants à l'UNICEF.

Pour gagner, suis bien les différentes étapes et fais preuve de créativité. Tes efforts seront récompensés !

ÉTAPE 1 : Une activité créative pour les enfants (de moins de 15 ans)

Propose à un (ou plusieurs) enfant de ton entourage de réaliser le plus beau des Boxenmännchen en dessin, sculpture, papier mâché, pâte à sel, carton... Laisse libre cours à leur fibre artistique et leur don manuel et créatif :) Pour les aider, un patron d'un Boxenmännchen sera disponible dans le journal L’essentiel du 09/11/2020, que tu peux retrouver à tout moment sur notre site en version e-paper.

Puis, envoie la photo ou vidéo de sa création et de son auteur, avant le 19/11/2020 à: saintnicolas@lessentiel.lu N'oublie pas de nous préciser dans cet e-mail, ton nom, ton prénom, ton adresse postale, ton email et ton numéro de téléphone, ainsi que le nom, prénom et âge de l'enfant qui a réalisé la création.

ÉTAPE 2 : Un moment de partage intergénérationnel

10 «chefs-d'œuvre» de nos bambins seront sélectionnés par Cactus et L’essentiel. Les heureux chanceux finalistes seront contactés par e-mail le 20/11/2020.

Ils devront alors réaliser le Boxenmännchen de leur enfant en gâteau, sur lequel nous devrons retrouver un clin d'œil à Cactus et L’essentiel. Quant aux enfants qui sont à l'origine de la création, ils devront écrire un poème ou une histoire courte exprimant leurs souhaits pour un monde meilleur ou aux raisons qu'ils ont d'aider les enfants défavorisés.

Faites-nous de jolies photos ou une courte vidéo sympathique pour présenter vos créations (gâteau et poème/histoire). Ces photos ou vidéos devront être envoyées par e-mail, à partir du 23/11/2020 et avant le 03/12/2020, à : saintnicolas@lessentiel.lu N'oublie pas de nous préciser dans cet email, ton nom, ton prénom, ton adresse postale, ton email et ton numéro de téléphone pour pouvoir être recontacté.

Elles seront toutes postées, dès réception, sur le compte Instagram de L'essentiel et soumises aux votes du public jusqu'au 09/12/2020 inclus.

ÉTAPE 3 : Désignation des gagnants et remise de prix

Les internautes seront invités à liker la ou les plus belles créations de leur choix. L'auteur de la création qui aura remporté le plus de likes sur Instagram sera désigné gagnant du public. Les équipes de Cactus et celles de L’essentiel désigneront également un gagnant chacune.

Les 3 gagnants ainsi désignés seront contactés le 10/12/2020 et invités le 12/12/2020 pour leur «Minute Shopping» gratuite au rayon jouets* de Cactus. L'heure à laquelle se présenter leur sera communiquée au moment de la prise de contact. Un parcours balisé sera prévu pour assurer la sécurité des participants au cours de leur course dans le rayon jouets*. Tous les jouets que les gagnants réussiront à mettre dans leurs caddies respectifs durant les 60 secondes réglementaires leur seront offerts.

Et pour que la fête soit totale, Cactus s'engage à calculer le montant des caddies de chaque gagnant, à additionner les 3 montants et à reverser le montant global à l'UNICEF.

Alors, à vos crayons, pinceaux et rouleaux de pâtisserie! Nous attendons avec impatience vos plus belles créations pour gâter ensemble les enfants plus fragiles.

*Rayon jouets traditionnels, hors jeux vidéo et consoles de jeux

Règlement de jeu concours disponible sur demande à marketing@lessentiel.lu

