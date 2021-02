L'essentiel t'offre tes places pour différents évenements qui auront lieu lors de la semaine "Woman in March" à l'Aalt Stadhaus, à Differdange

Pour assiter :

Au concert de The Stage is Hers le 05/03 à 20h, envoie STAGE

Au spectacle de Zidani le 09/03 à 20h, envoie ZIDANI

À la projection du film "Deux" le 11/03 à 20h, envoie DEUX

suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Le formulaire souhaité n'existe pas ou a déjà expiré.

Tirage au sort: le 22/02/2021

