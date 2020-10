N°3 000: le numéro gagnant

L’essentiel t'offre la Playstation 5!

À l'occasion de la parution du journal N°3000, L’essentiel marque le coup et t'offre la possibilité de gagner la dernière console de Sony et d'être parmi les premiers chanceux à en profiter.

Pour cela, rien de plus simple: du 20 au 23 octobre, prends ton journal dans l'une de nos boîtes de distribution et repère le chiffre mystère qui y sera dissimulé, au milieu de nos articles.

Chaque jour, envoie le numéro de la page où tu trouveras cette vignette mystère suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement).

Au total, ce sont 4 numéros de page qu'il faudra repérer.

Le grand gagnant sera tiré au sort parmi les participants qui auront envoyé chaque jour le SMS du jour depuis un numéro de mobile luxembourgeois. Toute participation non conforme ne sera pas prise en compte.

Tirage au sort: 29/10/2020

