The Good, The Bad & The Queen sera à l'Atelier!

L’essentiel offre à 1 personne 2 places pour le concert de The Good, The Bad & The Queen, jeudi 15 août à 19h, à l'Atelier.

Pour gagner, envoie GOODBAD suivi de tes coordonnées et adresse mail par SMS au 64646 (1€ par SMS + frais d'envoi -Service disponible depuis un numéro de mobile luxembourgeois uniquement) ou participe gratuitement via le formulaire ci-dessous :

Tirage au sort: 25/07/2019