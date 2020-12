Voici les gagnants du concours «Saint-​​Nicolas»

À l'occasion du grand jeu concours de Saint-Nicolas, les supermarchés Cactus et L’essentiel ont mis au défi de nombreux enfants et parents. Vous avez été très nombreux à jouer le jeu, à nous envoyer de superbes créations, de magnifiques poèmes et des photos ou vidéos de gâteaux qui mettaient l'eau à la bouche.

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les enfants et tous les parents qui ont participé. Vos élans créatifs ont visiblement réchauffé les cœurs en cette période compliquée si on en croit les nombreux messages de sympathie que nous avons reçus. Merci à tous!

Mais tout concours a une fin et nos 3 gagnants sont désormais connus. L'un est le choix du public (post le plus liké sur Instagram), un autre celui des équipe de Cactus et le dernier celui de L'essentiel. Alors, félicitations à Matilde, Alice et Julien!

Pour vous rappeler leurs créations, vous retrouverez ci-dessus quelques photos de leurs créations.

Reste maintenant la dernière étape pour leurs parents: dévaliser le rayon des jouets traditionnels de Cactus pendant 60 secondes! Cela promet des moments assez drôles!

Les photos et vidéos de cette «course aux jouets» seront à retrouver sur lessentiel.lu dès lundi 14/12. Vous connaîtrez alors le montant qui sera offert par Cactus à l'UNICEF.

(L'essentiel)