«Vous tabassez une mère car elle a mis une petite baffe?»

Vendredi 18 décembre, un contrôle Covid a dégénéré à Waterloo où une dizaine de personnes s'étaient rassemblées dans une habitation. Une mère de famille en sang, des policiers blessés... Les images de l'altercation entre les policiers et la famille ont été partagées en masse sur la Toile, provoquant de vives réactions. Les versions divergent entre la famille et la police. La famille indique avoir été victime de violences policières. Quant à la police, elle évoque une rébellion de la part des membres de la famille et dit avoir agi en conséquence.

Mais une vidéo plus complète, sans montage, de l'intervention des forces de l'ordre, reprise par Sudinfo, vient ce mercredi apporter de nouveaux éléments sur cette soirée. Ces images, filmées par la fille de la mère ensanglantée, semblent corroborer la version de la police. Un membre des forces de l'ordre y évoque un premier coup donné à un agent par la mère de famille.

On a été victimes d'une bavure

Au début de la vidéo, on voit la mère de famille filmer les policiers et être ensuite plaquée au sol. Après trois minutes, on assiste à une discussion entre les forces de l'ordre, Léa (la fille) et une personne non identifiée. «Ma maman est en sang, elle s'est fait opérer six fois du cancer, ce n'est pas normal! (sic)», répète-t-elle en boucle aux policiers. Avant qu'ils n'aient le temps de lui répondre, une femme l'interrompt en la prévenant: «Stop, c'est leur travail, Val' (la mère de famille) a foutu une tarte à un collègue (sic)». «Mais ce n'est pas une raison pour la foutre en sang (sic)», lui rétorque à nouveau la fille.

«Ce n'est pas une raison non plus pour que la propriétaire des lieux frappe un collègue! (sic)» soutient également l'un des agents. Le policier retrace ensuite les événements de la nuit. «On est arrivés, (...) on a simplement demandé que toutes les personnes présentes s'identifient. Vos parents ont fait quoi? Ils ont temporisé pour que les autres aillent se cacher à l'étage (sic)». Une voix féminine s'écrie alors: «Vous tabassez une mère devant la fille mineure de 11 ans parce qu’elle a mis une petite baffe? (sic)». Dans les dernières minutes de la vidéo, le ton monte à nouveau et la fille demande à plusieurs reprises qui sa mère a frappé. «Vous avez une preuve?», demande-t-elle aux policiers. «Nous l'avons vue», lui répond le policier, en lui expliquant qu'elle n'a pas vu sa maman frapper son collègue.

Suite à la sortie de la vidéo plus complète, le père de famille s'est exprimé au micro de Bel RTL. Il maintient sa version selon laquelle aucun coup n'a été donné par un membre de sa famille. «Mon but est que ma famille ne soit pas salie et que justice soit faite. Aujourd'hui, on considère qu'on a été victimes d'une bavure, d'un abus de pouvoir ou d'un effet de meute, je ne sais même pas comment l'expliquer. Les victimes c'est nous, ce n'est pas la police. Il n'y a pas de baffe». La famille sera entendue fin janvier par la justice.

(mm/L'essentiel)