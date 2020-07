Il refuse une cliente sans masque et reçoit «le pactole»

Le 22 juin, en fin d’après-midi, Amber Lynn Gilles s’est présentée sans masque dans un Starbucks de San Diego aux États-Unis. Suivant les directives mises en place par la chaîne américaine, un employé, Lenin Gutierrez, a refusé de la servir, comme le rapporte le Washington Post.

Selon la version donnée par la suite par le jeune homme sur Facebook, la cliente aurait alors «perdu ses nerfs», aurait quitté l’établissement pour finalement revenir lui demander son nom et le prendre en photo. En précisant qu’elle allait «contacter le siège social de Starbucks».

Effet boomerang

Amber Lynn Gilles a finalement publié un message sur Facebook: «Voici Lenin de Starbucks, qui a refusé de me servir parce que je ne portais pas de masque. La prochaine fois, j’attendrai les flics et j’apporterai une dispense médicale.» Son post a été partagé plus de 50 000 fois.

Toutefois, la jeune femme n’imaginait sans doute pas que son message se retournerait contre elle. En effet, la majorité des internautes ne lui ont pas apporté leur soutien, prenant au contraire la défense du jeune serveur.

L’un d’entre eux a alors eu l’idée de lancer une cagnotte sur GoFundMe pour donner «un pourboire» et féliciter Lenin Gutierrez. En quelques jours, près de 90 000 dollars, soit environ 80 000 euros, ont été récoltés.

Dans une vidéo publiée sur Facebook, Lenin Gutierrez a remercié tous les donateurs et est revenu sur l’incident. Selon la NBC San Diego, Amber Lynn Gilles envisagerait de porter plainte contre le créateur de la cagnotte pour diffamation.

