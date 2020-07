Pas plus de dix à la maison, la quarantaine obligatoire

«Avec ces mesures, on va pouvoir maîtriser la situation», a indiqué la ministre de la Santé Paulette Lenert, lors du point presse avec le Premier ministre Xavier Bettel, qui a annoncé davantage de sanctions. Le gouvernement a fait un «pas en arrière» ce dimanche soir pour «réagir» face à la recrudescence des cas ces derniers jours. De nouvelles mesures, qui seront des amendements à la loi Covid, ont été prises lors du Conseil de gouvernement qui s'est tenu un peu plus tôt dans la soirée.

Dans quels délais?



L'état de crise étant terminé, le gouvernement ne peut plus prendre de mesures qui entrent en vigueur avec effet immédiat. Il faut suivre le processus législatif normal, avec un examen du texte par le conseil d'État et les députés, et un vote à la Chambre. Le Premier ministre a indiqué qu'il espérait un traitement rapide des règles validées ce dimanche en Conseil de gouvernement. Le texte, qui modifie déjà la loi Covid adoptée jeudi dernier, doit être déposé dès lundi à la Chambre des députés.

Le nombre de contrôles de police va augmenter mais également les contrôles de l'Inspection du travail et des mines (ITM). Les sociétés qui ne se tiennent pas aux règles seront sanctionnées, «elles ne percevront pas d’aide ou devront rendre l'aide qu'on leur a fournie», a expliqué le Premier ministre. La fermeture administrative de trois mois sera également ajoutée à l'arsenal de sanctions en cas de récidive.

«Ne pas s'en tenir aux règles est du pur égoïsme»

Autre changement pour les citoyens, les rassemblements à la maison, que ce soit à l'intérieur ou dans le jardin, sont désormais limités dix personnes, à la place de vingt. «La situation n’explose pas mais les cas ont augmenté de manière inquiétante, c’est pour ça qu’on doit agir», a alerté Paulette Lenert. «A coté des chiffres, les règles de sortie et de distanciation, on ne les a pas bien comprises ou un peu oubliées». Le gouvernement va donc sanctionner davantage. Ceux qui ne respectent pas les règles d’isolement ou de quarantaine devront payer une amende de 25 à 500 euros.

Après plus de quatre mois de crise sanitaire intense, le Premier ministre Xavier Bettel a poussé un gros coup de gueule. «Il faut que ces chiffres descendent, ne pas s'en tenir aux règles est du pur égoïsme. C'est un appel, non pas en tant que Premier mais en tant qu'homme. (...) C'est du manque de solidarité et ça met en danger tous les autres».

Face à la hausse des cas, le Premier ministre a rappelé l'importance de privilégier le travail à domicile pour réduire la propagation du virus. «Le télétravail est une partie de la solution. Le gouvernement n'a pas dit qu'il fallait l'arrêter, on peut le continuer là où c'est possible, c'est la responsabilité du patron de voir ce qui est bon pour les employés».

(mm/L'essentiel/jw)