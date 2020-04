«Elle était véritablement dans les tranchées, en première ligne. Assurez-vous qu’elle soit traitée en héroïne, parce qu’elle en était une. Elle est une victime au même titre que tous ceux qui sont morts.» Interrogé par le «New York Times», le Dr Philippe Breen n’a pas de mots assez forts pour décrire l’admiration qu’il voue à sa fille. Le Dr Lorna Breen, 49 ans, a mis fin à ses jours dimanche à Charlottesville (Virginie), où elle séjournait avec sa famille. La crise du coronavirus était devenue trop lourde à porter pour la directrice du service des urgences de l’hôpital presbytérien de New York.

À force d’être au contact des patients, Lorna Breen avait fini par contracter le virus. Elle s’en était remise et était retournée travailler après une semaine et demi de convalescence. Mais l’hôpital avait dû se résoudre à la renvoyer chez elle, avant que sa famille n’intervienne et ne la fasse venir en Virginie. Le Dr Breen s’est confiée à son père, lui aussi médecin, lui décrivant des scènes apocalyptiques et ces patients qui mouraient les uns après les autres, parfois avant même d’avoir été extraits de l’ambulance.

« On n’obtient pas un poste comme celui-ci sans un extraordinaire talent »

Le médecin de 49 ans ne souffrait d’aucun trouble mental. Mais la dernière fois qu’il lui a parlé, son papa l’a senti étrangement détachée et a compris que quelque chose n’allait pas. «Elle a essayé de faire son travail, et ça l’a tuée», confie Philippe Breen. Dans un communiqué, l’hôpital presbytérien de New York a rendu hommage à la défunte: «Le Dr Breen est une héroïne qui a représenté les plus grands idéaux de la médecine sur les lignes de front difficiles du service des urgences», pouvait-on lire.

Le Dr Breen était très appréciée et respectée de ses confrères et consoeurs. «On n’obtient pas un poste comme celui-ci sans un extraordinaire talent», estime le Dr Lawrence A. Melniker. En plus de son travail, Lorna Breen partageait son temps entre ses amis, sa passion pour le ski et sa foi. Une fois par semaine, elle faisait du bénévolat dans une maison de retraite et une fois par année, elle organisait une énorme fiesta sur le toit de son logement à Manhattan. Ses collègues se souviennent d’une personne vive, extravertie et ouverte.

Au 7 avril, l’hôpital où travaillait le Dr Lorna Breen avait accueilli 170 personnes atteintes du Covid-19. Cinquante-neuf d’entre eux n’ont pas survécu.

(L'essentiel/joc)