«Pourra-​​t-​​on tenir le coup avec ces mesures?»

«C'est le prix de la liberté». En annonçant le 8 octobre la généralisation du CovidCheck pour inciter les non-vaccinés à franchir le pas, Xavier Bettel visait un taux de vaccination de 85% pour espérer lever toutes les mesures après le 18 décembre, juste avant les fêtes.

Un mois plus tard, la quatrième vague bouscule l'Europe et cet espoir a pris du plomb dans l'aile. La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a confirmé mercredi, qu'à ce stade, «des allègements sont exclus». Mais pas un durcissement... Si plus de 17 000 personnes ont reçu une première injection depuis le 10 octobre contre 10 000 le mois précédent, la ministre se disait mercredi «contente mais pas satisfaite. C'est un début. Depuis les annonces, le nombre de vaccinations a plus que doublé d'une semaine à l'autre. Il y a eu un effet. On espère que ça continue. Mais on est encore loin du résultat espéré».

«Il faut un taux très élevé de vaccination»

Tandis que 75,8% des plus de 12 ans sont désormais totalement vaccinés, la barre du taux à atteindre semble aussi s'être relevée. «Les nouvelles récentes au Danemark et dans d'autres pays montrent qu'il faut un taux très élevé pour se sentir en sécurité. On cherche à déployer, à diversifier la campagne de vaccination». Des actions dans les centres commerciaux sont notamment en cours.

«C'est préoccupant, surtout en regardant autour de nous. Les chiffres grimpent. Dans certains pays c'est exponentiel», insistait Paulette Lenert. «Chez nous cela reste linéaire mais il y a une augmentation, c'est indéniable. On est pas une île, on doit se préparer à voir les infections augmenter, avec le risque que cela se répercute sur les hôpitaux où il y a déjà une montée en charge. C'est inquiétant. Il faut prendre le CovidCheck au sérieux», martelait la ministre de la Santé.

Retour du masque en classe?

Avec comme enjeu d’éviter d’autres restrictions. «C'est la grande inconnue: est-ce qu’on tiendra le coup avec les mesures que nous avons en place et que d'autres pays avaient levé et vont sans doute devoir rétablir? C'est très important qu'elles soient respectées». Paulette Lenert s'est dite très soucieuse de la question de la fraude au CovidCheck.

«Si le développement des cas n'est pas exponentiel chez nous, c'est certainement dû à la vaccination, estime-t-elle. À l'inverse, dans les pays ou le taux de vaccinés est très faible, c'est la catastrophe, ça explose dans tous les sens. On voit l'effet des vaccins mais on est pas certains que les mesures actuelles suffisent à contenir la pandémie à un niveau qui nous permette de préserver des hôpitaux d'une surcharge. Car c'est ça notre inquiétude». Alors que la France ou l'Allemagne ont durci leurs mesures et par exemple réintroduit les masques en classe, le Luxembourg espère encore éviter cette issue.

(Nicolas Martin/L'essentiel)