Pas de nouveau test avant de retourner travailler

Il faut apprendre à vivre avec le virus, martèle-t-on depuis des mois. Pas simple dans les écoles. Dans les entreprises non plus. Car les règles et leur cohérence échappent à certains. Une situation aggravée par les délais d'obtention de justificatifs qui s'allongent.

«Comment se fait-il que plusieurs de mes connaissances aient pu retourner au travail après dix jours, sans repasser le moindre test?», signalait l'une de nos lectrices, citant l'exemple d'une personne qui s'est vu refuser une ordonnance de second test par son médecin malgré des symptômes.

«Le patient n'est plus contagieux»

«Si l'on est positif, il y a des chances pour que dix jours plus tard on le soit encore. Mais ce que l'on a appris du virus permet de dire qu'après dix jours, le patient n'est plus contagieux», répond le ministère de la Santé. Les membres du foyer se mettent, eux, sept jours en quarantaine. Rien d'anormal donc de retourner au travail sans nouveau test après l'isolement. «Nous ne le recommandons pas car cela ne fait pas de sens».

En cas de contact (face-à-face plus de quinze minutes ou contact physique non protégé) avec une personne infectée, «il faut se mettre en quarantaine sept jours à compter du dernier contact. On se signale via un formulaire à la direction de la Santé pour recevoir une ordonnance en vue d'un test au 6e jour, précise le ministère. S'il est négatif, la quarantaine est levée». Le non-respect de l'isolement (ou quarantaine) est passible d'une amende de 100 à 500 euros. Mais le ministère mise surtout sur le sens des responsabilités de chacun.

