Plus aucun cas de coronavirus dans un mois?

«Il est possible qu'il n'y ait plus aucun cas de coronavirus d'ici un mois dans les pays tempérés». Telle est la dernière hypothèse émise par le très controversé Pr. Didier Raoult, infectiologue basé à Marseille et chantre de la chloroquine, le remède le plus efficace contre le coronavirus d'après ses recherches.

Pour le chercheur français, le coronavirus ressemble de plus en plus à «un virus saisonnier». Il se base notamment sur l'évolution de l'épidémie en Europe en constatant «une diminution constante de nombre de cas diagnostiqués et du nombre de personnes en réanimation». Concernant le nombre de morts, le professeur estime que le «rythme» est différent puisque «beaucoup de gens meurent environ un mois après avoir contracté le virus».

Le directeur de l'IHU Méditerranée effectue également une comparaison avec les autres virus qui «s'arrêtent en général au printemps». Une analogie optimiste concernant le coronavirus... En France notamment, des infectiologues ont contesté les théories de Didier Raoult.

«On se tient prêt pour un virus qui ne disparaîtra pas»

Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses de l'Hôpital Tenon à Paris a commenté ces prédictions en expliquant «qu'aucune modélisation ne permet d'affirmer» que le virus va bientôt disparaître de lui-même. «On en est très loin, nous n'avons pas fini», a-t-il poursuivi.

«On se tient prêt pour un virus qui ne disparaîtra pas parce que, si l'on se trompe, la vague, elle va nous submerger, ça va être des dizaines de milliers de morts», a également estimé le Pr. Gilbert Deray, chef du Service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière, dans la capitale française.

En réalité, plusieurs scénarios sont envisagés par les autorités sanitaires en se basant notamment sur l'évolution des virus qui ressemblent au Covid-19. Nombre d'entre eux comme celui de la grippe sont ainsi peu résistants aux ultraviolets du soleil, ce qui les fait disparaître en été. Ils deviennent alors saisonniers.

Le SRAS, en revanche, a disparu de lui même après avoir causé près de 800 morts entre 2002 et 2004. Le MERS-CoV découvert en 2012 au Moyen-Orient subsiste mais de manière isolée et sporadique. Enfin la grippe H1N1 avait perduré durant la saison estivale. Cette dernière hypothèse est la plus redoutée concernant le Covid-19...

(Thomas Holzer/L'essentiel)