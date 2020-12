La plus grosse fête clandestine de l'année

Au mépris du confinement, une fête clandestine, réunissant 500 personnes, a été évacuée dans la nuit de samedi à dimanche à Marseille (sud de la France), la soirée la plus importante signalée dans le pays depuis le début de la crise du coronavirus. D’autres fêtes ont été rapportées ce week-end à Strasbourg et Nantes. La fête à Marseille a été évacuée dans le calme et des verbalisations ont été dressées pour violation du confinement, ont précisé les autorités du département des Bouches-du-Rhône. La plupart des participants ne portaient pas de masque, comme on peut le voir dans des vidéos sur les réseaux sociaux.

Les organisateurs de la fête ont loué la salle en se faisant passer pour une association qui devait entreposer de la marchandise, selon France Bleu. Des témoins ont expliqué que la fête était payante: 150 euros avec bouteille comprise, pour deux personnes. Les participants étaient, pour beaucoup, dans un état d’hilarité suite à l’inhalation de protoxyde d’azote conditionné dans des ballons de baudruche, relève pour sa part Franceinfo, qui rappelle la dangerosité de cette pratique.

«J’ai juste loué le local et eux ils ont pris le risque»

Le propriétaire du local a déclaré à la radio être intervenu pour demander aux organisateurs d’interrompre la soirée: «J’ai juste loué le local et eux ont pris le risque. Je leur ai dit de ne pas faire de soirée et ils en ont fait quand même.» La France est soumise à un deuxième confinement depuis le 31 octobre, qui interdit les rassemblements privés et publics, à l’exception des mariages (6 personnes maximum), offices religieux et enterrements. Participer à une fête clandestine expose à un risque d’amende de 135 euros. Le confinement sera remplacé le 15 décembre par un couvre-feu de 20h à 6h.

À Strasbourg, une fête privée a également réuni samedi soir «une centaine de personnes», avant d’être interrompue par les forces de l’ordre, selon la police. Une procédure pour mise en danger de la vie d’autrui, passible d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, a été ouverte contre l’organisateur, qui a expliqué avoir diffusé l’invitation sur le réseau social Snapchat, et avoir été dépassé par l’ampleur prise par l’événement.

Une autre soirée réunissant une centaine de personnes a été signalée à Nantes. Mais celle-ci n’a pas été évacuée en raison d’un risque de noyade, les fêtards s’étant rassemblés dans un local technique en bord de Loire.

(L'essentiel/afp)