Inculpé car il a refusé le masque et montré ses fesses

Shane McInerney, 29 ans et originaire de Galway en Irlande, a comparu le 14 janvier devant le tribunal fédéral de Brooklyn à New York qui l’a inculpé pour «avoir volontairement agressé et intimidé un membre du personnel navigant du vol Delta Airlines 45 reliant Dublin à l’aéroport JFK» de New York le 7 janvier, selon un document judiciaire.

La justice fédérale l’accuse d’avoir «refusé de manière répétée de porter un masque», d’avoir «lancé une canette de boisson qui a tapé la tête d’un passager», d’avoir «baissé son pantalon et ses sous-vêtements et montré ses fesses à un membre de l’équipage et aux passagers» et enfin d’avoir «retiré sa casquette pour la mettre sur la tête du commandant de bord».

Tolérance zéro

Les poursuites constituent «un crime et, s’il est reconnu coupable, l’accusé pourrait encourir jusqu’à 20 ans de prison», a indiqué un porte-parole du tribunal de Brooklyn. Le ressortissant irlandais, qui se rendait en Floride pour un emploi de formateur de football, a été libéré sous caution pour 20 000 dollars dans l’attente de son procès.

Le régulateur américain de l’aviation civile (FAA) avait décrété en janvier 2021 une politique de tolérance zéro envers les passagers qui refuseraient de porter le masque, alors que les personnels navigants des compagnies faisaient face à un nombre très important de cas rapportés de violence verbale ou physique de la part de personnes refusant de se conformer à cette obligation. Jeudi, un avion de la compagnie American Airlines qui reliait Miami à Londres a fait demi-tour à mi-chemin, l’une des passagères refusant de porter son masque.

(L'essentiel/AFP)