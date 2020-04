Le défi de Geraint Thomas contre la pandémie

Geraint Thomas s'est lui aussi lancé un défi pour lutter contre l'épidémie de coronavirus: il va effectuer trois séances de 12 heures, en trois jours, sur son home-trainer, dans le but de récolter des fonds pour les services de santé britanniques, qui soignent les malades du Covid-19.

Par ailleurs, le vainqueur du Tour de France 2018 garde espoir quant à la tenue de la Grande Boucle, dont le départ prévu le 27 juin est très incertain en raison de la pandémie. «Évidemment, il y a des choses plus importantes à régler d'abord, mais dès qu'il n'y aura plus de danger et que nous serons prêts à passer à autre chose, on (les coureurs) adorerait que le Tour ait lieu. Je prie pour que ça se fasse à un moment donné. C'est le summum de ce sport, voilà ce dont on parle. Je ne sais pas quand, mais j'espère qu'il se tiendra cette année», a appuyé le coureur de l'équipe Ineos en écho au directeur de la course Christian Prudhomme, qui a dit étudier «d'autres hypothèses» qu'un Tour à ses dates initiales (27 juin-19 juillet).

«Ma carrière sur route a commencé un peu plus tard que pour les autres coureurs parce que je disputais des courses sur piste, dont les Jeux Olympiques, a rappelé le Gallois, bientôt âgé de 34 ans. J'ai l'impression d'être dans mes meilleures années».

You'll be able to ride alongside me on Zwift and also watch me live, suffering in my garage ? More details below in the donation link. Anyone fancy doing the whole 36 hours with me?! #GsNHSZwiftShifts#StayHomeStaySafe#prayformygoochhttps://t.co/V4yNaiULZY– Geraint Thomas (@GeraintThomas86) April 11, 2020

(L'essentiel)