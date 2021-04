La nouvelle loi Covid a été adoptée par les députés

Les députés ont adopté ce vendredi la nouvelle loi Covid, avec les 31 voix de la majorité, les 29 élus d'opposition ayant voté contre. Celle-ci, qui doit rester en vigueur jusqu'au 15 mai au moins, assouplit certaines règles sur les activités sportives et musicales. Ainsi, il sera possible de faire du sport par groupes jusqu'à 100 personnes, en conservant 2 mètres de distance entre chacun avec une surface de 10 m² par personne.

Quant aux musiciens, ils pourront pratiquer assis par groupe de 10, avec le respect de la distance physique. Le port du masque est recommandé pour les musiciens qui le peuvent, quand ils ne jouent pas d'un instrument à vent. Pour le reste, la nouvelle loi Covid conserve le couvre-feu de 23 à 6h, le port du masque à l'intérieur, ou encore les deux personnes maximum qu'il est possible de voir en intérieur.

Les terrasses aussi restent ouvertes, et les salles des bars et restaurants restent fermées. Le nouveau texte précise d'ailleurs ce qu'est, concrètement, une terrasse. Il s'agit d'un «espace à l'extérieur et à l'air libre, ouvert sur trois surfaces au minimum afin de permettre la libre circulation de l'air et la ventilation naturelle de l'espace».

(L'essentiel)