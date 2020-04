Le virus fait des ravages à l'Ehpad de Mars-​​la-​​Tour

C'est une véritable hécatombe qui frappe l'Ehpad Saint-Dominique de Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle), depuis une quinzaine de jours. Cette maison de retraite spécialisée, située à mi-chemin entre Jarny et Chambley-Bussières, déplore le décès de 19 résidents au cours des deux dernières semaines, indique Le Républicain Lorrain. La majorité d'entre eux seraient liés à l'épidémie de coronavirus.

Depuis le 31 mars, l'Ehpad a perdu plus d'un tiers de ses 51 résidents. Pourtant, la maison de retraite avait pris des mesures dès le 9 mars pour éviter la propagation du virus: visites interdites aux familles, fin des repas collectifs, communication via Skype et par téléphone uniquement, etc.

Mardi dernier, un dépistage massif du Covid-19 a été effectué au sein de l'établissement, tant auprès des résidents que du personnel soignant. Les résultats de ces tests ne sont guère rassurants. Selon le quotidien régional, 80% des résidents survivants seraient positifs au Covid-19. Mardi, l'Agence régionale de Santé (ARS) n'excluait pas que des résidents soient extraits de l'établissement en cas d'aggravation de la situation sanitaire.

(pp/L'essentiel)