L'ado refuse de mettre un masque, son prof craque

Les carabiniers ont ouvert une enquête après la diffusion d’une vidéo tournée dans une école de Teggiano (sud de l'Italie). Les images, prises mercredi matin par un élève, montrent un de ses camarades se faisant malmener par un enseignant. On peut voir l’adulte gifler l’adolescent de 15 ans puis le secouer par le col. «Tu as tort et j’ai tort aussi», lui lance le professeur, sous le regard médusé des autres lycéens.

Selon Blitz Quotidiano, l’enseignant serait entré dans une colère noire parce que l’élève refusait de porter un masque. D’après ses camarades, l’adolescent a tenu tête à son prof, affirmant que le port du masque n’était pas obligatoire en classe si une distance d’au moins un mètre était respectée. Toujours selon les autres élèves, l’adulte a giflé le lycéen alors qu’il venait pourtant d’accéder à sa demande.

Pas de plainte

«L’Occhio di Salerno» écrit pour sa part que le jeune homme portait mal son masque, et que l’adulte lui a demandé de le remonter jusque sur son nez. L’adolescent se serait exécuté très lentement, ce qui aurait fait péter les plombs à son prof.

Le corps enseignant et les étudiants du lycée artistique Pomponio Leto ont condamné le geste du professeur et apporté leur soutien à l’adolescent. Pour l’heure, aucune plainte n’a été déposée contre l’enseignant, mais les carabiniers et le Ministère public vont récolter le plus d’éléments possible et reconstituer la dynamique des faits. Le prof pourrait faire l’objet d’une enquête pour «abus de moyens de correction ou de discipline».

(L'essentiel/joc)