L'ancien sprinteur Usain Bolt est bien positif au Covid-​​19

La légende jamaïquaine du sprint Usain Bolt a bien contracté le coronavirus, a affirmé son agent à CNN mardi, confirmant l’information relayée par plusieurs médias la veille, et assuré que l’octuple médaillé d’or olympique, actuellement en quarantaine, «ne ressent aucun symptôme».

«Le test du Covid-19 est positif, mais Usain ne ressent aucun symptôme», a écrit Ricky Simms, l’agent de Bolt, dans un courrier électronique envoyé à la chaîne d’informations américaine. Lundi, l’ancien athlète avait annoncé sur Instagram s’être mis en quarantaine, dans l’attente du résultat de son test passé samedi.

«Je me suis réveillé comme tout le monde, j’ai regardé les réseaux sociaux où il est dit que j’ai le Covid-19. J’ai fait un test samedi pour quitter la Jamaïque parce que j’ai un travail à faire. J’essaie d’être responsable. Je vais donc rester ici, en sécurité. De plus, je ne présente aucun symptôme», avait déclaré Bolt. «Je vais me mettre en quarantaine et attendre la confirmation pour voir quel est le protocole établi par le ministère de la Santé. Je vais appeler mes amis qui ont été en contact avec moi et leur dire de se mettre en sécurité, de se mettre en quarantaine et de prendre les choses calmement», avait-il ajouté.

Fête pour ses 34 ans

Ce n’est que plus tard, lors d’un point presse virtuel, que le ministre jamaïquain de la Santé, Christopher Tufton, a indirectement confirmé que la star avait contracté la maladie, soulignant qu'«il est maintenant de notoriété publique qu’Usain Bolt a été testé positif».

Vendredi, l’athlète le plus titré de l’histoire des Jeux olympiques en sprint, avec huit médailles d’or, était présent à une fête organisée pour célébrer ses 34 ans, à laquelle ont participé plusieurs célébrités parmi lesquelles les footballeurs Raheem Sterling (Manchester City) et Leon Bailey (Bayer Leverkusen).

Un certain nombre de photos et de vidéos de cette fête sont depuis devenues virales sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on peut voir des participants non masqués esquisser des pas de danse sans respecter les règles de distanciation sociale.

Lundi, le Premier ministre jamaïquain a indiqué que la fête en question ferait l’objet d’une enquête de la police, pour infraction potentielle aux protocoles sanitaires. La Jamaïque a connu une forte augmentation des cas positifs de coronavirus ces dernières semaines. Lundi, le pays en a enregistré 83 nouveaux, portant le total sur l’île à 1 612 et 16 personnes en sont décédées, selon l’Université Johns Hopkins.

(L'essentiel/AFP)