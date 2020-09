La pandémie a un peu ralenti la semaine dernière

La pandémie de coronavirus a légèrement ralenti la semaine dernière dans le monde. Le nombre de nouveaux cas a reculé de 3%, selon l’OMS. Mais ces données portent sur la situation avant le record observé dimanche. Le nombre de décès a, lui, augmenté de 8%.

Selon des données diffusées lundi soir, environ 1,85 million de nouvelles infections ont été identifiées en une semaine. Mais plus de 300 000, un nouveau record sur un seul jour et la seconde fois seulement au-dessus de cette barre depuis le début de la pandémie, ont suivi dimanche.

Avec près de 15% d’augmentation des nouvelles contaminations, la Méditerranée orientale devance désormais une partie de l’Asie, qui arrivait en premier dans les semaines précédentes.

De son côté, l’Europe a dû faire face à une progression de 8%. Le recul total est porté par le continent américain, qui reste la zone la plus affectée, où la baisse s’établit à environ 20%, et à l’Afrique, où elle atteint près de 15%.

Malgré ce ralentissement, le nombre de décès a, lui, augmenté partout, sauf en Afrique, sur une semaine. La hausse la plus importante est observée dans une partie de l’Asie et sur le continent américain. Le recul en Afrique est similaire à celui des nouvelles infections.

