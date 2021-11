De faux CovidCheck ont été présentés à la police

Ces derniers jours, la police a mené 115 contrôles dans les hôtels, restaurants et bars du pays, dans le cadre des mesures sanitaires et notamment pour vérifier les certificats CovidCheck des clients et employés. «Des infractions sanitaires ont été constatées dans huit établissements», indiquent les forces de l'ordre. Certains n'avaient pas vérifié les documents de leurs clients, d'autres ne disposaient pas de certificats, y compris parmi le personnel.

«Au cours des contrôles, les policiers ont également eu connaissance de plusieurs faux certificats CovidCheck. Les vérifications sont en cours», fait savoir le rapport.

Rappelons que les titulaires d'un pass non valable risquent gros s'ils sont démasqués: une contravention de 300 euros, et plus encore s'il est établi qu'une usurpation d'identité a été commise. L'«emprunt» du nom d'autrui est ainsi puni de huit jours à trois mois de prison et de 251 à 3 000 euros d'amende.

(nc/L'essentiel)