Six frères et sœurs en 1re ligne face au coronavirus

L'hebdomadaire turinois «La Vasuva» dresse cette semaine le portrait d'une famille pas comme les autres. Davide, Barbara, Maria, Pietro, Emanuele, Maria et Alessandra Tizzani sont frères et soeurs, et ils partagent tous la même passion: la médecine. Depuis plusieurs semaines, cette fratrie spécialisée dans la médecine de premier secours est au front, en première ligne face à l'épidémie de coronavirus.

Depuis longtemps actifs dans différents hôpitaux de la région de Turin (nord), les six Italiens issus d'une fratrie de onze marchent dans les traces de leur père, lui aussi médecin. Ils se sont donné pour mission, comme de nombreux confrères, de freiner cette épidémie dévastatrice. «Derrière les masques et les visières, on trouve de jeunes visages, tous dans les tranchées, engagés dans ce combat épuisant contre un ennemi invisible», écrit l'hebdomadaire.

(L'essentiel/joc/afp)