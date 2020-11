Commerces «soulagés» pour le Black Friday

Puisque masques et distanciation peuvent être respectés dans les commerces, le Premier ministre a décidé de les laisser ouverts. «Un soulagement» pour Sandra Remetter, responsable d'un magasin de vêtements d'Esch-sur-Alzette. «Je comprends les décisions. On pense évidemment au chiffre d’affaires et au magasin, mais finalement c’est la santé le plus important. Trouver un juste milieu c’est bien et Xavier Bettel l’a trouvé», confie-t-elle.

Cela lui permettra de participer au Black Friday. Sa boutique, comme d’autres à Esch, a commencé ses offres lundi, «pour ne pas avoir trop de monde vendredi», explique Cinzia DeRosa, gérante d'une boutique de chaussures. Un vendredi attendu avec impatience par les commerçants. Pour pouvoir accueillir tout le monde dans le respect des règles sanitaires, les magasins se sont préparés.

«On fait attention au nombre d’entrées»

«On fait attention au nombre d’entrées. On a un grand magasin, mais on ne peut accueillir que seize personnes, personnel compris», développe Delphine Lion, conseillère beauté dans une parfumerie, qui lance son Black Friday demain. «Chaque conseillère prend en charge un client. Il se désinfecte les mains à l’entrée, puis se laisse guider par nous pour tester les parfums. Nous ne maquillons plus et nous n’utilisons plus les testeurs sur la clientèle par précaution». Sandra Remetter aussi est vigilante. «On désinfecte les cabines, la caisse, le lecteur de cartes bancaires, et les clients se désinfectent les mains à l’entrée et à la sortie». De quoi les mettre en confiance pour ce vendredi qui va lancer les achats de Noël.

(Noémie Koppe/Luxembourg)