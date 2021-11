Le port du masque de nouveau exigé en extérieur

Le port du masque va de nouveau être obligatoire dans certains lieux en extérieur en Meurthe-et-Moselle, indique ce vendredi la préfecture du département français frontalier. «Compte tenu de l’évolution défavorable et rapide du taux d’incidence en Meurthe-et-Moselle (64,3 nouveaux cas/100 000 habitants sur la période du 31 octobre au 6 novembre 2021), Arnaud Cochet, préfet de Meurthe-et-Moselle, a décidé d’adapter la posture liée au port du masque en extérieur, en vigueur depuis le 4 octobre 2021», précise-t-elle.

Ainsi, à compter de ce lundi, le port du masque sera exigé, pour tout piéton de 11 ans et plus, sur la voie publique ou dans l’espace public, dans les rassemblements de toute nature, et notamment lors des manifestations revendicatives, des événements festifs, culturels ou sportifs ; les marchés non couverts, les brocantes, les ventes au déballage et les fêtes foraines ; dans un rayon de 50 mètres autour des entrées et des sorties des crèches, des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées), des établissements d’enseignement supérieur, qu’ils soient publics ou privés.

Sur la même voie que la Moselle

L’arrêté préfectoral ne prévoit toutefois pas le rétablissement du port du masque dans les établissements recevant du public soumis à contrôle du «pass sanitaire». «Cette mesure sera néanmoins susceptible d’être mise en œuvre dans les semaines à venir, si l’évolution de la circulation virale l’exige», notent les autorités.

Pour mémoire, la Moselle avait déjà durci dimanche dernier la règle sur le port du masque.

(L'essentiel/afp)