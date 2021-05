Son ex-​​conseiller l’enfonce pour sa gestion du Covid

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a été accusé mercredi par son ancien conseiller Dominic Cummings d’avoir tardé à prendre la mesure de la pandémie de coronavirus, conduisant à une gestion «désastreuse» de la crise de la part du gouvernement.

Lors d’une audition devant une commission parlementaire, le controversé stratège politique de 49 ans a pris sa part de responsabilité dans les «erreurs» faites lors des semaines de début 2020 ayant suivi l’apparition du Covid-19. «La vérité est que les ministres, hauts responsables et conseillers comme moi n’avons pas été à la hauteur, de manière désastreuse, de ce que le public attend de son gouvernement lors d’une crise comme cela», a-t-il déclaré.

Mais passé ce mea culpa et ses regrets de ne pas avoir «tiré le signal d’alarme» plus tôt, l’ex-conseiller a dépeint un tableau affligeant du pouvoir à cette période, avec une haute administration non préparée et aveugle face à la dégradation de la situation, Downing Street occupé par la colère de la compagne de Boris Johnson contre un article sur leur chien, et un ministre de la Santé menteur.

Concernant le Premier ministre, il voyait selon lui le Covid-19 comme une «histoire pour se faire peur», une «grippe porcine» suggérant qu’il avait envisagé de se faire infecter en direct à la télévision pour montrer qu’il n’y avait «rien à craindre». Jusqu’en mars 2020, Boris Johnson estimait que le véritable risque lié au virus était avant tout économique plutôt que sanitaire, a ajouté Dominic Cummings, jugeant que «de toute évidence» le Royaume-Uni aurait dû se confiner dès la première semaine de mars 2020, deux semaines avant que ce ne soit effectivement fait, le 23.

