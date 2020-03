Se laver les mains fait vraiment fuir les microbes

Pour les parents à la maison qui cherchent un moyen simple d'expliquer l'importance du lavage des mains à leurs enfants, une maman irlandaise a trouvé la solution. Sur son compte Twitter, elle a démontré, avec l'aide de son fils de neuf ans, à quel point l'effet du savon pouvait être puissant. «Nous avons mélangé de l'huile d'olive, de l'eau et du poivre dans un bol», explique-t-elle en préambule.

Le poivre représente le virus (le coronavirus). Ainsi on peut voir de façon flagrante que si on ne se lave pas les mains, le poivre reste, tandis que si on met du savon sur nos mains, il disparaît, comme par magie.

(L'essentiel/utes)