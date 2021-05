Le recul de la pandémie dans le pays se confirme

Le recul de la pandémie au Luxembourg tend à se confirmer, selon les données de la semaine du 17 au 23 mai communiquées mercredi soir par le ministère de la Santé. Ainsi, cette semaine-là, le nombre de cas positifs a baissé de 35%, alors même que le nombre de tests effectués a augmenté de 35%. Ainsi, la semaine du 17 au 23 mai, 495 personnes ont été testées positives, sur 72 118 tests, contre 728 cas sur 49 715 tests la semaine précédente. Des bonnes nouvelles, comme la semaine d'avant, même si la prudence reste de mise pour le moment.

Du coup, c'est mathématique, le taux de positivité des tests baisse nettement, passant de 1,46% à 0,69% en moyenne sur la semaine. Même les tests sur ordonnance, c'est-à-dire sur des personnes présentant des symptômes, ne sont plus positifs qu'à 1,45%, contre 3,36% la semaine précédente. Le nombre d'infections toujours actives recule aussi en conséquence, passant de 1 727 au 16 mai à 1 283 au 23 mai. Les personnes testées positives ont en moyenne 31,1 ans, un chiffre stable.

Les effets du vaccin

Le nombre d'hospitalisations est en baisse aussi, avec 28 patients pris en charge en soins normaux, contre 43 la semaine d'avant. Même tendance en soins intensifs, où le nombre de lits occupés baisse de 29 à 19. Le nombre de décès est stable, 3 la semaine dernière, autant que la semaine d'avant. La moyenne d'âge des défunts baisse à 78 ans.

Moins de cas, ça veut dire aussi un taux d'incidence en baisse, passant de 115 cas pour 100 000 habitants à 78. Avec des différences selon les tranches d'âge. Ainsi, les populations déjà largement ciblées par la vaccination sont beaucoup moins infectées que les autres. La catégorie qui a le taux d'incidence le plus faible est donc celle des 75 ans et plus (12/100 000, -44%) devant les 60-74 ans (28/100 000, -53%). Le taux d'incidence le plus élevé est à trouver chez les 15-28 ans (104/100 000) et les 0-14 ans (104/100 000). Le ministère note que «le taux d'incidence des tranches d'âge ciblées par la vaccination est 5 à 10 fois plus bas que celui des tranches d'âges pas encore vaccinées».

Le variant indien progresse

La vaccination continue d'ailleurs son petit bonhomme de chemin. Dans la semaine du 17 au 23 mai, 34 967 doses ont été administrées, dont 13 537 deuxièmes doses. Depuis le début de la campagne, 324 903 doses ont été prodiguées et 112 791 personnes bénéficient désormais d'une vaccination complète. Autre bon signe, le virus est également en recul dans les eaux usées, et la tendance est constante ces dernières semaines, dans les échantillons pris dans les 13 stations d'épuration étudiées par le LIST.

Enfin, le rapport hebdomadaire fait le point sur les différents variants présents dans le pays. Si le variant anglais reste largement dominant (79% des cas), le variant sud-africain recule légèrement, passant de 7,1% à 5,7%. Même schéma pour le variant brésilien, qui recule de 4,3% à 3,7%. En revanche, le variant indien progresse légèrement, passant de 5,7 à 7,1% des cas.

(jw/L'essentiel)