En Corée du Sud, le succès du cinéma en plein air

En pleine épidémie de coronavirus, le cinéma en plein air s'est imposé comme le mode de distraction adopté par des Sud-coréens soucieux de se changer les idées sans prendre de risques. Alors que le nombre d'entrées dans les cinémas traditionnels sud-coréens a chuté au cours des derniers semaines, un cinéma drive-in près de Séoul rencontre un grand succès. Les cinéphiles peuvent y regarder un film, confortablement installés dans leur voiture, garée devant un écran géant extérieur. «Nous avons enregistré une hausse des ventes de 10 à 20% et les week-ends nous fonctionnons à guichets fermés», se félicite Park Dong-ju.

«Nous avons vraiment plus d'appels et de demandes de renseignements sur internet depuis l'épidémie de coronavirus», fait remarquer le propriétaire. «Ouvert toute l'année» peut-on lire sur son site internet au moment où la plupart des cinémas du monde entier ont été contraints de fermer temporairement leurs portes et que le pays enregistre près de 8 900 cas de Covid-19.

«En sécurité» dans le drive-in

Choi Jin-young, une employée de 22 ans qui travaille dans un hôpital, explique avoir attendu deux heures pour pouvoir acheter des billets. «Je voulais profiter de la vie culturelle avec mon petit ami mais comme les cinémas constituent un risque et qu'il est inquiétant d'y aller, je suis venue ici», explique-t-elle.

Park Ji-seung, 24 ans, dit éviter de sortir en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus mais se sent «en sécurité» dans ce drive-in. Le Premier ministre Chung Sye-kyun a demandé que les églises, les gymnases et les lieux de divertissement soient fermés 15 jours. Il a invité la population à opter pour le télétravail et à éviter toutes les sorties extérieures. Des dizaines d'événements (concerts de musique K-pop, matches...) ont été annulés ou reportés.

