Les tests massifs ont permis au pays de ne pas sombrer

Alors que la deuxième phase de dépistage gratuit de la population bat son plein, des chercheurs du Luxembourg Institute of Health et de l’Uni se sont penchés sur les résultats de la première. La moitié de la population résidente a joué le jeu et 22% des frontaliers, entre le 27 mai et le 15 septembre. En tout, 850 cas positifs ont été détectés, auxquels il faut additionner les 249 autres cas retrouvés grâce au tracing.

Ce dépistage massif a permis, indiquent les chercheurs, de réduire le nombre de cas de 39,1%. En le rendant obligatoire, il aurait même pu faire diminuer ce nombre de 41,4%. Selon les auteurs de l’étude, ce dépistage a ainsi permis d’éviter que la situation devienne incontrôlable dans les hôpitaux: le taux d’occupation des lits en soins intensifs aurait été 46% plus élevé sans cette détection massive.

À noter que deux tiers des cas positifs détectés concernaient des personnes asymptomatiques et que l’analyse des données a démontré qu’ils étaient quasiment aussi contaminants que des personnes présentant les symptômes de la maladie.

(sw/L'essentiel)