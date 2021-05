Bolsonaro oublie le Covid et chauffe la foule à moto

Le président brésilien Jair Bolsonaro a pris la tête, dimanche, d'un cortège de plusieurs milliers de motos défilant dans les rues de Rio de Janeiro pour une manifestation en son soutien, causant de nombreux rassemblements en pleine pandémie. Accompagnée d'un important service d'ordre, la parade à moto, retransmise en direct sur le compte Facebook officiel du chef de l'Etat, était suivie par de nombreux manifestants le saluant le long de la route, agitant des drapeaux du Brésil.

Après une demi-heure de trajet, les motos se sont arrêtées durant quelques minutes et Jair Bolsonaro, casqué, mais sans masque de protection, s'est mis debout sur son engin pour saluer la foule. Les cris de «mito» (le mythe, surnom donné au président par ses partisans) se mêlaient au rugissement des moteurs. Le cortège, parti du Parc Olympique qui a accueilli les JO de 2016, a parcouru environ 40 km durant une heure et demie le long des plages de Rio, notamment celles d'Ipanema et Copacabana, les plus touristiques.

Here is Jair Bolsonaro, president of #Brazil, disrespecting local anti-COVID rules again, this time in Rio de Janeiro. More than a thousand police officers were deployed by the State government to escort a maskless Bolsonaro this Sunday pic.twitter.com/tQGDORPCzW — Jeff Nascimento (@jnascim) May 23, 2021

À l'arrivée, sur la plage de Flamengo, près du centre-ville, le président est descendu de sa moto pour un bain de foule parmi les milliers de manifestants qui l'attendaient, leur serrant la main ou posant pour des photos à visage découvert. «Mon armée n'ira jamais dans la rue pour vous obliger à rester chez vous», a lancé le chef de l'État lors d'un bref discours sur une estrade.

«Sans aucune preuve scientifique, des gouverneurs et des maires ont imposé le confinement ou le couvre-feu (...) Nous sommes prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir votre liberté», a-t-il ajouté. Il tente de remobiliser son noyau dur de partisans les plus extrémistes, sa cote de popularité étant au plus bas depuis le début de son mandat, en janvier 2019.

(L'essentiel/afp)