La pandémie pourrait durer jusqu'à deux ans

«Apprendre à vivre avec le virus». Ces mots prononcés par le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel sont peut-être passés un peu inaperçus entre les différentes annonces sur le déconfinement, lundi. Ils témoignent pourtant d'une réalité qui vaut également pour les autres pays de la planète.

Non, l'épidémie de coronavirus ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, même s'il est compliqué de prédire son évolution dans les semaines et mois à venir. Selon une équipe de chercheurs du Center for Infectious Disease Research and Policy (CIDRAP) de l'Université du Minnesota, aux États-Unis, la pandémie pourrait durer environ deux ans.

Les trois scénarios envisagés

Trois scénarios ont été établis. Le premier baptisé «Peak and Valley» (pointes et vallées) anticipe une éventuelle saisonnalité de Covid-19 avec des poussées épidémiques plus ou moins intenses durant deux années.

Le deuxième scénario «Fall Peak» prévoit une deuxième vague encore plus intense que la première en automne et un «petit» retour au printemps 2021. Le dernier scénario («Slow Burn») est le moins pessimiste. Après la première vague meurtrière de début 2020, l'épidémie disparaîtrait progressivement, mais lentement.

Quoi qu'il advienne, les chercheurs estiment que les périodes de quarantaine et de confinement se reproduiront au fil des mois. Les scientifiques se sont également prononcés sur l'arrivée potentielle d'un vaccin. Pour eux, un remède performant ne sera pas disponible avant début 2021, voire l'été prochain.

