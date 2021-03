«Cher président, ma mamie me manque»

"M. Macron, je veux revoir ma mamie"



Chloé, dix ans, a adressé une lettre au président de la République. Après presque un an de séparation, elle souhaite voir sa grand-mère, qui vit dans un Ehpad et souffre de la maladie d'Alzheimer pic.twitter.com/UMOHzyIDhg — BFM Lyon (@BFMLyon) March 19, 2021

«Cher président, je suis une petite fille de 10 ans, je m'appelle Chloé», commence la lettre de la fillette qui habite la Tour-du-Pin dans l'Isère. «J'aimerais que les enfants puissent aller voir leurs grands-parents dans les Ehpad, car aujourd'hui c'est toujours impossible», regrette-t-elle. «Ma mamie me manque, déjà presqu'un an que je n'ai plus le droit de la voir».

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, sa mamie de 72 ans qui vit dans un Ehpad de la région, «ne sait déjà plus qui je suis, je voudrais l'embrasser avant qu'il ne soit trop tard, que pouvez-vous faire pour moi Mr le président?», conclut la petite fille, visiblement émue.

«On n'est pas les seuls»

«Je souhaite que cette démarche puisse servir à tous les enfants qui ont besoin de voir leurs grands-parents», confie sa maman Laurence. «On n'est pas les seuls, c'est sûr qu'on n'est pas les seuls». Chloé devrait bientôt voir son vœu exaucé. Le gouvernement a donné le feu vert vendredi dernier: une fois les protocoles élaborés, les résidents des Ehpad seront désormais autorisés à sortir de leur établissement, avec des protections supplémentaires pour les personnes non vaccinées (ce qui est le cas de la grand-mère de Chloé qui a contacté le virus et doit attendre au moins trois mois avant de faire la première injection).

Les résidents protégés par une vaccination complète (deux injections suivies d'une période de quinze jours) «pourront se rendre chez leurs proches, sans se faire tester avant, après et s'isoler sept jours dans leurs chambres (...) Aujourd'hui, 87% ont reçu une première dose, 62% les deux et 50% bénéficient d'une couverture maximale», a expliqué la ministre chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon, dans un entretien au Parisien la semaine dernière. Chaque direction d'établissement doit élaborer ces mesures d'assouplissement, selon la situation épidémique locale et l'avancement de la campagne vaccinale, en lien avec l'Agence régionale de santé.

(mc/L'essentiel/AFP)