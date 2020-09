Le ton est monté à cause des mesures Covid

Une dizaine de personnes se sont rassemblées, mercredi matin, devant l'entrée du site d'Arcelor Mittal, à Differdange. Elles entendaient prendre part à la traditionnelle cérémonie de commémoration de la grève générale du 2 septembre 1942, et protester contre la décision de l'entreprise de limiter fortement cette année, pour cause de Covid 19, le nombre de personnes autorisées à pénétrer sur le site à cette occasion.

«Nous sommes ici pour commémorer la grève générale contre les nazis, où l'usine de Differdange et les ouvriers ont joué un très grand rôle. Plusieurs ont été fusillés. Chaque année, une cérémonie a lieu ici devant un monument. Cette année, la direction d'ArcelorMittal refuse que l'on participe. Il faut se rappeler son histoire. Si on ne parle pas de ces choses là on oublie. le danger est toujours là», a insisté Ali Ruckert (président du KPL), membre du conseil communal de Differdange.

«Cela se passe à l'extérieur, il n'y avait pas de problème pour commémorer», a-t-il insisté. Après avoir envisagé d'annuler la commémoration, ArcelorMittal «l'a ouverte à deux délégués par syndicat et a finalement permis l'accès à la famille, la refusant aux personnes extérieures, membres de la section OGBL de Differdange et militants OGBL», a expliqué Stefano Araujo de l'OGBL, pour qui la cérémonie aurait pu se tenir normalement en respectant simplement les gestes barrières.

(L'essentiel/Nicolas Martin)