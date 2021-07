«Les larmes sont venues, je l’ai portée l’étoile moi»

Après les amalgames et comparaisons ignobles entendus lors de la #manif17juillet, nul besoin d’autre mots que ceux remplis d’émotion de Joseph Szwarc, 94 ans, rescapé de la rafle du #VeldHiv. Merci Monsieur !pic.twitter.com/FoMtQXNfGi — Fabienne Keller (@fabienne_keller) July 18, 2021

Dans les manifestations contre les mesures sanitaires et les campagnes de vaccination, de nombreux réfractaires n'hésitent pas à comparer le pass sanitaire à l'étoile jaune que devaient porter les juifs durant la Seconde guerre mondiale. Un rescapé de la rafle du Vel d'Hiv a réagi et fait part de sa profonde émotion dimanche à Paris, à l'occasion de la Journée mondiale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux «Justes» de France.

«Je voudrais dire mon indignation devant ce qu'il s'est passé cette semaine. Cette comparaison est odieuse. Il faut se lever tous contre ces choses. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai été touché, les larmes me sont venues, je l'ai portée l'étoile moi. Je sais ce que c'est, je l'ai dans ma chair encore», a lancé au micro Joseph Szwarc. «Je crois que c'est le devoir de tous de se lever et ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite et raciste, qui rôde dans les coins».

« Joseph Szwarc a également appelé les Français et les Françaises à "se lever et ne pas laisser passer cette vague outrancière, antisémite et raciste, qui rôde dans les coins. » » https://t.co/JS0fBL28Ya — Laure Dasinieres ????‍ (@LUppsala) July 18, 2021

(nc/L'essentiel)