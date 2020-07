«Les patients font face à une sorte de roulette russe»

Ils se sont baptisés les «Covid-longs», les malades «au long cours» ou les «après J20», ces patients qui souffrent de symptômes persistants longtemps après leur infection par le coronavirus. Six mois après son apparition en Chine, la liste des symptômes causés par le Covid-19 ne cesse de s'allonger et des milliers de personnes de tout âge ressentent encore ses effets après des semaines voire des mois.

Pour Jenny Judge, psychiatre médico-légale à Londres, tout a commencé en mars, avec de la fièvre, de la toux, des maux de tête et des difficultés à respirer. À ces symptômes «classiques» se sont progressivement ajoutés, par vagues, des palpitations cardiaques, des éruptions cutanées avec une sensation de brûlure, des hallucinations auditives et des «orteils Covid», avec des lésions et des démangeaisons. «Maintenant je suis dans une phase digestive», explique-elle, au 111e jour de son odyssée.

Des atteintes aux organes

Plus de 12 millions de cas de Covid-19 ont été recensés dans le monde, entraînant environ 560 000 décès. Six millions de patients sont répertoriés comme «guéris». Mais cela ne reflète pas complètement la réalité. Selon une étude sur 143 patients italiens sortis de l'hôpital, publiée jeudi dans la revue médicale «Jama Network», 87% souffraient encore d'au moins un symptôme 60 jours après le début de la maladie. Fatigue et difficultés respiratoires le plus fréquemment.

Une autre étude publiée la semaine dernière par l'agence de santé publique des États-Unis montrait que sur 350 personnes interrogées deux à trois semaines après avoir été testées positives, environ 60% des patients hospitalisés et un tiers des malades à domicile n'étaient pas guéris. Les atteintes aux organes dans les formes graves de Covid-19 ou les séquelles des séjours en réanimation peuvent expliquer que les personnes hospitalisées aient encore besoin de soins.

«Ces gens se sentent vraiment délaissés»

Mais les malades restés chez eux n'ont souvent pas d'explication pour ces symptômes persistants et font parfois face à l'incrédulité de leurs employeurs et des médecins, en particulier en l'absence de test de diagnostic positif ou si leurs symptômes ne rentrent pas dans la description officielle des autorités sanitaires.

«Ces gens se sentent vraiment délaissés. Certains peuvent ressentir une fatigue très invalidante», observe Tim Spector, professeur d'épidémiologie génétique au King's College de Londres, à l'origine d'un vaste projet de surveillance des symptômes du Covid-19.

3,8 millions de Britanniques ont téléchargé l'application lancée en mars, mais aussi plus de 300 000 aux États-Unis et 186 000 en Suède. 19 symptômes ont été identifiés et jusqu'à un patient sur 10 a encore des symptômes après 30 jours.

«Pourront-ils revoyager?»

Tim Spector estime que 250 000 Britanniques pourraient souffrir de Covid persistant. Il juge cette maladie «encore plus bizarre» que les maladies auto-immunes rares comme le lupus, qui présente des manifestations très variées, qu'il étudiait quand il était rhumatologue. «Certains personnes ont juste des problèmes de peau, d'autres ont de la diarrhée et des douleurs dans la poitrine, c'est vraiment très inhabituel».

Selon Tim Spector, certains patients au long cours ont encore des traces de virus dans l'organisme, mais on ignore si cela signifie qu'ils sont encore contagieux. «Il y aura bientôt des tests rapides dans les aéroports, cela veut-il dire qu'ils ne pourront jamais voyager parce qu'ils restent positifs?», s'interroge-t-il.

Affaiblis pendant des mois

Une étude publiée en 2009 sur 233 malades du Sras, un autre coronavirus, montrait que quatre ans après, 40% des patients déclaraient souffrir de dépression ou de fatigue chronique. «Les implications pour une rééducation et une aide adaptées aux victimes de Sras ou de Covid-19 sont évidentes», souligne Yun Kwok Wing, professeur à la Chinese University de Hong Kong, l'un des auteurs de cette étude.

Les jeunes, moins à risque de développer une forme grave du Covid-19 ou d'en mourir, doivent être avertis du fait que la maladie peut aussi les affaiblir pendant des mois, estime Jenny Judge. «C'est une sorte de roulette russe, on ne sait pas encore qu'est-ce qui fait que certaines personnes auront une maladie plus longue», souligne-t-elle.

