Le pangolin ne serait pas à l’origine de la crise

La crise liée au coronavirus a débuté mi-décembre à Wuhan, en Chine. Le génome du virus du Sras-CoV-2 est à 96% le même que celui d’une chauve-souris. Il y a donc de grandes chances pour que cette bête, qui est une espèce-réservoir, soit à l’origine de la pandémie qui frappe la planète. Les précédentes formes de coronavirus en étaient déjà issus.

Cependant, aucun coronavirus n’a jamais été transmis directement par la chauve-souris à l’homme. Cela signifie qu’il y a besoin d’un intermédiaire entre les deux. Pendant longtemps, on a considéré que le pangolin pouvait être responsable de la transmission de l’agent infectieux à l’être humain.

Scientists say that the suggestion that pangolins are the animal source of the coronavirus outbreak seems plausible based on a genetic analysis, but they also caution that the researchers’ work is yet to be published in full. https://t.co/IPtz1h351E