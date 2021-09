La Maison-​​Blanche l'invite à parler à un médecin

Nicki Minaj a affirmé mercredi avoir été invitée à la Maison-Blanche, une invitation qu'elle a dit avoir acceptée. Mais un responsable de la Maison-Blanche a expliqué à plusieurs médias américains qu'elle s'était en réalité vu proposer un échange téléphonique à des fins pédagogiques. «Comme nous l'avons fait avec d'autres, nous avons offert un échange téléphonique à Nicki Minaj avec l'un de nos médecins pour répondre à ses questions à propos de la sécurité et l'efficacité du vaccin», a déclaré ce responsable cité dans divers médias.

The White House has invited me & I think it’s a step in the right direction. Yes, I’m going. I’ll be dressed in all pink like Legally Blonde so they know I mean business. I’ll ask questions on behalf of the ppl who have been made fun of for simply being human. #BallGate day 3 https://t.co/PSa3WcEjH3 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 15, 2021

La rappeuse avait déclenché lundi une tempête médiatique en expliquant avoir évité de se rendre au gala du Metropolitan Museum of Art (Met) en raison de l'obligation d'être vaccinée pour y participer, affirmant qu'elle attendait pour sa part d'«avoir fait suffisamment de recherches». Elle a raconté à ses 22,6 millions d'abonnés sur Twitter l'histoire de son cousin à Trinidad qui avait refusé de se faire vacciner en affirmant qu'après avoir été vacciné, un de ses amis était devenu impuissant et que ses testicules avaient enflé.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Ces affirmations ont été rejetées par des responsables de la santé britanniques et américains ainsi que le ministre de la Santé de Trinité-et-Tobago, Terrence Deyalsingh qui a regretté lors d'une conférence de presse «tout le temps perdu à vérifier ces fausses déclarations». Selon les experts interrogés par le service de fact-checking de l'AFP, aucune preuve n'existe d'un effet des vaccins anti-Covid sur la fertilité ou les organes sexuels masculins.

Boris Johnson just called out Nicki Minaj in a presser hahahahaha this pandemic has been an alternate universe pic.twitter.com/P29Hgo5H0u — Kendall Rowan ⚽️ (@kendallrowanx) September 14, 2021

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est retrouvé mardi, à parler des affirmations de Nicki Minaj, au lieu d'expliquer comme prévu ses plans anti-Covid à la presse et le médecin-chef de l'Angleterre Chris Whitty a dénoncé les «mythes» entourant la vaccination contre le Covid-19. Le ministre britannique de la Santé, Sajid Javid, a appelé mercredi matin, les célébrités à faire attention à ce qu'elles disent.

(L'essentiel/AFP)