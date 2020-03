«C'est vous qui provoquez les pénuries!»

Voici un message d'un chauffeur livreur dans l'alimentaire au sujet des émeutes et des pillages de rayon dans les supermarchés. Il est temps d'arrêter d'être irrationnel et de se comporter en personne civilisé. https://t.co/owNT7ix4ZL pic.twitter.com/9gd3zrew8a — El Pueblo 974 YT (@elpueblo974IRL) March 17, 2020

Des mots pleins de bon sens à contre-courant des phénomènes d'hystérie collective. Un chauffeur routier français prénommé Gaëtan fait un carton sur les réseaux sociaux en s'adressant à toutes les personnes qui se sont ruées sur les produits alimentaires.

Au cours du week-end dernier au Luxembourg et ailleurs en Europe, des milliers de personnes se sont jetée sur le papier toilette, les pâtes et autres produits de consommation pour anticiper une hypothétique pénurie dans les magasins. Et ce malgré les messages rassurants des autorités et des professionnels.

« Arrêtez de vous jeter sur les rayons »

«J'ai pour habitude de livrer des denrées alimentaires, je vous garantie que ma palette est pleine», explique l'homme présent «sur une plateforme de près d'un kilomètre» tout en filmant sa marchandise qu'il s'apprête à livrer. «Je ne vous mens pas, elle est pleine. Nous prévoyons de livrer normalement donc arrêtez de vous jeter sur les rayons», poursuit le livreur qui en profite pour détailler les conséquences de ce type de comportements...

«Vous allez obliger les conducteurs routiers et les salariés à travailler plus longtemps pour remplir les rayons vides et donc à être exposés plus longtemps au virus», explique Gaëtan, qui s'attend «à rentrer à 23h au lieu de 20h». «C'est vous qui avez provoqué la pénurie. Faites vos courses normalement, vos magasins seront livrés normalement», conclut le professionnel.

(th/L'essentiel)