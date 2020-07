L'âge moyen des nouveaux malades est de... 34 ans

34 ans, c’est l’âge moyen des nouvelles personnes testées positives au coronavirus durant la première semaine du mois de juillet, selon les informations révélées par le ministère de la Santé, ce vendredi après-midi. Entre le 29 juin et le 5 juillet, 289 nouveaux cas ont été recensés, dont 62% étaient symptomatiques. Parmi eux, 25 enfants de moins de neuf ans et 250 résidents. 289 cas, c’est le double de la semaine précédente. Rappelons qu’entre le 1er et le 7 juin, le pays n’avait enregistré que 22 nouvelles contaminations.

«Pour certains, la fin de l’état de crise est synonyme de fin de crise, alors que c’est loin d’être le cas», a glissé la ministre de la Santé Paulette Lenert, insistant encore sur le fait que «ce sont surtout les jeunes adultes qui sont concernés» par les nouvelles infections. On l’a dit, 62% des derniers cas sont symptomatiques, c’était à peine 27% il y a tout juste un mois.

1 963 contacts

Respecter les gestes barrières, les mesures de quarantaine et éviter les rassemblements privés sont essentiels en ces premiers jours d’été face au rebond. 166 des 289 nouveaux cas sont des personnes qui ont été en contact avec un malade antérieur. Et ces 289 nouveaux cas ont nécessité de remonter jusqu'à 1 963 contacts, autant de données jamais vues ces dernières semaines.

Paulette Lenert et ses collaborateurs ont confirmé qu’une nouvelle réserve sanitaire était en train d’être constituée pour une deuxième vague qui semble inévitable, si elle n’est pas déjà là.

(nicolas Chauty/L'essentiel)